Москва, 10 июля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Фотографии и видеозаписи со светящимся объектом необычной формы появились в социальных сетях.

Кадрами поделились жители нескольких российских регионов. Они сделаны на фоне ночного неба. Сообщения поступали из Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Белоруссии и с Украины. Об этом написал МК.RU.

Вероятно, речь идёт о ракете-носителе Ariane 6, разработанной Европейским космическим агентством. Её запустили 9 июля с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Как сообщало ИА Регнум, в мае появилась информация о том, что в небе над Ставропольским краем и другими регионами юга России заметили ярко светящийся неопознанный объект. Он был похож на комету и во время полёта распался на несколько фрагментов, оставив после себя огненный след.

Объект смогли наблюдать жители Элисты, Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Некоторые эксперты-астрономы предположили, что в небе пролетел спутник STARLINK-2653.

В начале апреля на границе между Ираном и Ираком увидели неопознанный объект, который летел в небе и светился в темноте. Его полёт наблюдали над иранским городом Ахваз, а также в одном из населённых пунктов на иракской территории.