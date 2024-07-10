Вашингтон, 10 июля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. США и их союзникам необходимо готовиться к возможным затяжным войнам, в том числе за пределами Европы. Об этом заявила 9 июля первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Иван Шилов ИА Регнум

«К ней должен быть готов любой союзник — и не только в Европе», — сказала она на военно-промышленном форуме, проходящем в Вашингтоне в рамках саммита НАТО.

Замглавы ведомства отметила, что военную мощь Вашингтона и его партнеров умножают оперативная совместимость вооружённых сил Запада и общая промышленная база западных стран. В связи с этим, по словам Хикс, у США и союзников имеется всё необходимое для конкуренции с другими государствами.

Первый заместитель министра отметила, что западным странам следует ускорить рост коллективного военно-промышленного потенциала и увеличить объемы продукции, выпускаемой для нужд армии.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Украина не может позволить себе вести войну на истощение и столкнётся с ещё большими трудностями в случае затягивания конфликта с Россией. Он пояснил, что при таком варианте киевский режим будет находиться в более уязвимом положении.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу следует готовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он утверждал, что организация якобы не стремится к военному конфликту с РФ. Он также добавил, что в случае победы России в противостоянии с Украиной будто бы нет гарантий, что боевые действия закончатся.