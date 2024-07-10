Вашингтон, 10 июля, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности Соединённых Штатов в 1994 году прорабатывал возможность вступления в НАТО Украины и стран Прибалтики. Об этом свидетельствуют документы правительства США, обнародованные 9 июля «Архивом по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

Соответствующий меморандум от 22 декабря 1994 года за авторством Энтони Лейка, занимавшего тогда должность советника по нацбезопасности Белого дома, подготовили Александр Вершбоу и Николас Бёрнс. Документ был направлен на создание так называемой инклюзивной системы безопасности за счёт расширения НАТО на восток.

«Возможность членства в НАТО для Украины, стран Прибалтики и ряда других стран, в том числе Румынии, должна сохраняться… Мы не должен превращать их в серую зону или российскую сферу влияния. Тем не менее, мы не должны публично подчёркивать этот момент в настоящее время, учитывая чувствительность России», — говорится в документе.

В то же время американские власти рассчитывали разработать стратегию по Украине параллельно с углублением отношений по линии Россия — НАТО, которые впоследствии могли бы обрести форму договора, регулирующего деятельность альянса.

Как передавало ИА Регнум, 9–11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, по итогам которого будет представлено совместное коммюнике, предположительно, содержащее тезис о якобы «необратимости» пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины. По данным американского издания The New York Times, подобные формулировки вызваны необходимостью успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне невозможности членства Украины в НАТО.

Российская сторона неоднократно отмечала, что возможное членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что это стало одной из причин начала специальной военной операции. 14 июня глава государства на встрече с руководством МИД России назвал отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей одними из основополагающих условий, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта.