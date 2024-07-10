США прорабатывали вопрос членства Украины в НАТО 30 лет назад
Вашингтон, 10 июля, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности Соединённых Штатов в 1994 году прорабатывал возможность вступления в НАТО Украины и стран Прибалтики. Об этом свидетельствуют документы правительства США, обнародованные 9 июля «Архивом по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона.
Соответствующий меморандум от 22 декабря 1994 года за авторством Энтони Лейка, занимавшего тогда должность советника по нацбезопасности Белого дома, подготовили Александр Вершбоу и Николас Бёрнс. Документ был направлен на создание так называемой инклюзивной системы безопасности за счёт расширения НАТО на восток.
«Возможность членства в НАТО для Украины, стран Прибалтики и ряда других стран, в том числе Румынии, должна сохраняться… Мы не должен превращать их в серую зону или российскую сферу влияния. Тем не менее, мы не должны публично подчёркивать этот момент в настоящее время, учитывая чувствительность России», — говорится в документе.
В то же время американские власти рассчитывали разработать стратегию по Украине параллельно с углублением отношений по линии Россия — НАТО, которые впоследствии могли бы обрести форму договора, регулирующего деятельность альянса.
Как передавало ИА Регнум, 9–11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, по итогам которого будет представлено совместное коммюнике, предположительно, содержащее тезис о якобы «необратимости» пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины. По данным американского издания The New York Times, подобные формулировки вызваны необходимостью успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне невозможности членства Украины в НАТО.
Российская сторона неоднократно отмечала, что возможное членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что это стало одной из причин начала специальной военной операции. 14 июня глава государства на встрече с руководством МИД России назвал отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей одними из основополагающих условий, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта.