Вашингтон, 10 июля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Национальная разведка США якобы наблюдает попытки России оказать влияние на американских избирателей, чтобы очернить одного из кандидатов в преддверии президентских выборов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«США не видят, чтобы Россия изменила свои предпочтения по сравнению с предыдущими президентскими выборами в США в отношении того, кого она предпочитает видеть победителем в этом году», — говорится в материале.

В беседе с агентством неназванный представитель американской разведки не назвал кандидата в президенты США, которого Москва считает более предпочтительным, но указал, что Россия якобы заинтересована в победе Дональда Трампа.

По информации источника, разведывательное сообщество США продолжает настаивать на собственной версии о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 и 2020 годах, когда Трамп боролся за пост главы государства с Хиллари Клинтон и Джо Байденом соответственно.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что американские спецслужбы рассматривают Россию как самую активную внешнюю «угрозу» для американских выборов. По её словам, число внешних сил, которые якобы хотят вмешаться в выборы в США, растёт. При этом глава нацразведки не привела никаких доказательств обвинений против Москвы.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные утверждения американской разведки о якобы угрозе вмешательства РФ в выборы в США являются частью агрессивной информационной войны против Москвы. По словам дипломата, американская сторона не предоставила ни одного факта или доказательства своих заявлений.