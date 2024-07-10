Сараево, 10 июля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Заместитель директора Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Галич покинул территорию этой страны и перебрался в Хорватию в связи с расследованием дела о коррупции, сообщила прокуратура Боснии и Герцеговины.

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Ранее следователи постановили задержать чиновника в городе Требине. Такое же решение вынесли в отношении гражданина БиГ и Хорватии Ивицы Баго, который мог быть связан с Галичем. Баго заподозрили в участии в организованной преступной группы, а также в незаконном обороте акцизных товаров и злоупотреблении служебным положением.

Его ранее задерживали в Хорватии по подозрению в контрабанде сигарет. Галича подозревают в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Прокуратура БиГ считает, что один из сотрудников органов, расследующих дело замглавы SIPA, предупредил чиновника о решении следствия и тот нелегально перешёл границу с Хорватией.

В ведомстве отметили, что привлекли к расследованию Europol (полицейская служба ЕС). Кроме того, прокуратура Боснии и Герцеговины хочет подключить делу другие ведомства БиГ и международных партнёров.

Бежавший чиновник до 2023 года возглавлял пограничную полицию республики, а до 2014 года — руководил полицией Западногерцеговинского кантона (округа), граничащего с Хорватией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня стало известно, что в Китае заподозрили в коррупции бывшего министра обороны страны Ли Шанфу. Информационное агентство «Синьхуа» уточнило, что речь идёт о подозрениях в получении взятки. В связи с этим его решили исключить Коммунистической партии Китая (КПК).

В конце января в Пакистане по делу о коррупции приговорили бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Он получил 14 лет тюрьмы.