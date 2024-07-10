Вашингтон, 10 июля, 2024, 03:16 — ИА Регнум. США в ближайшие годы собираются в три раза нарастить производство боеприпасов, в том числе для нужд Украины, заявила заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

Она выступила 9 июля на мероприятии Торговой палаты Соединённых Штатов, приуроченном к саммиту Североатлантического альянса в Вашингтоне. По словам замглавы Госдепартамента, этот шаг поможет не только Киеву, но и позволит США восполнить свои запасы снарядов и укрепит военные возможности НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш проинформировал о том, что к концу 2024 года Соединённые Штаты смогут производить по 80 тыс. артиллерийских боеприпасов ежемесячно. Он подчеркнул, что это позволит Вашингтону полноценнее поддерживать Киев, пополнить свои запасы снарядов и запасы американских союзников, заявивших о необходимости иметь более крупные запасы снарядов, а также нарастить производственные мощности.

Буш уточнил, что США увеличат выпуск противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и другого оружия, используемого ВСУ.

19 февраля газета The Wall Street Journal написала, что с начала специальной военной операции на Украине военные заказы США выросли на 17,5%. По данным Госдепартамента, в течение года в стране заключили сделок по производству вооружения более чем на $80 млрд. Из это суммы примерно на европейских союзников приходилось $50 млрд.

3 июля стало известно, что в новый пакет американской помощи Украине вошли списанные со складов ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $150 млн. Весь пакет поддержки составляет $2,35 млрд. В него также включили ракеты к системам ПВО Patriot, NASAMS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4 и другое оружие.