Москва, 10 июля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля, бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что опубликовал свою фотографию в футболке со свастикой, чтобы выразить протест против фашизма в любом его проявлении.

(сс) Monson Productions Джефф Монсон

Ранее спортсмен распространил в социальных сетях фото с друзьями. На Монсоне была футболка со словами про фашизм. Кроме того, на его одежде также были нарисованы свастика и звезда Давида.

«Суть футболки проста и ясна: фашизм — это зло! Ведь именно героические усилия русского народа в Великой Отечественной войне помогли миру искоренить и истребить фашизм, возникший в нацистской Германии», — написал экс-боец ММА на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Монсон отметил, что это фото вызывало много споров в Сети. Он предположил, что некоторые люди, используя эту ситуацию, пытаются выставить его в негативном свете, искажая суть поступка.

Спортсмен также обвинил Израиль в геноциде и этнические чистках в Палестине при поддержке США. Экс-боец ММА полагает, что в мире вновь возникает угроза фашизма. Он призвал людей понять, что эта идеология не исчезла. Кроме того, Монсон подчеркнул необходимость объединяться в борьбе с фашизмом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году Джефф Монсон стал гражданином России. В августе 2022 года он заявил о намерении снять фильм о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса. Спортсмен отметил, что из-за политики западных СМИ мир фактически лишили возможности узнать правду о происходящем.

В мае 2023 года стало известно, что экс-боец ММА отказался от гражданства США и сдал паспорт этой страны в американское консульство в Стамбуле. Он также заявил, что никогда не вернётся в Соединённые Штаты. В сентябре появилась информация, что Монсона избрали депутатом парламента (курултая) Башкортостана.