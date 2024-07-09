Вашингтон, 10 июля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Украина и её вооружённые силы не располагают необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем, заявил подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис в материале для издания National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

«Я с самого начала предупреждал, что не существует пути, каким бы эффективным он ни был, с помощью которого Украины могла бы нанести Россия прямое военное поражение в обозримом будущем», — указал эксперт.

Дэвис отметил, что Россия, в отличие от Украины, хорошо обеспечена ресурсами и располагает развивающимся военно-промышленным комплексом, а её Вооружённые силы более укомплектованы.

Он также указал на неспособность Киева продолжать боевые действия без долгосрочной экономической, дипломатической и военной помощи со стороны западных союзников.

«Без любого из этих компонентов Украина не сможет победить… Без масштабной и устойчивой материальной и дипломатической поддержки со стороны всего остального мира Украина не сможет вести длительную борьбу на истощение», — добавил он.

Как отметил эксперт, глава киевского режима Владимир Зеленский расценивает любые мирные инициативы с российской стороны как «призыв к капитуляции». Киеву необходимо прекратить преследовать нереалистичные цели и обратиться к России с намерением прекратить конфликт путём переговоров. По словам Дэвиса, лучшим исходом для Украины станет заморозка конфликта на текущих позициях.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что украинские власти, в частности, должны вывести войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.