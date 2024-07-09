Стокгольм, 10 июля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Большая часть лидеров европейских стран испытывают беспокойство из-за возможности переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

В интервью газете The Washington Post он пояснил, что, по мнению указанных политиков, в таком случае Вашингтон начнёт уделять меньше внимания ситуации в Европе, в том числе украинскому конфликту.

Глава шведского правительства также призвал европейские страны наращивать военные расходы. По его словам, это следует делать, невзирая на то, кто победит на президентских выборах в США.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года американская газета The New York Times допустила, что, если Дональд Трамп вновь возглавит Соединённые Штаты, он может решиться на развал НАТО. Авторы публикации напомнили, что экс-глава Белого дома не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса.

В марте 2024 года британская газета The Telegraph написала, что в случае победы Трампа на выборах европейским странам необходимо быть готовыми к выходу Соединённых Штатов из НАТО.

29 июня генсек Свободной демократической партии (входит в правящую в Германии коалицию) Биджан Джир-Сарай предупредил, что Вашингтон может поменять свой политический курс по Украине и бросить эту страну, если Трамп переизберётся президентом. Он также предположил, что в скором времени США будут уделить Европе всё меньше внимания, поскольку начнут концентрироваться на противостоянии с Китаем.