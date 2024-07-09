Сана, 10 июля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Атаку на три судна осуществили хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах». Об этом 9 июля заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Как уточнил Сариа, повстанцы посчитали суда связанными с Израилем и Соединенными Штатами. По словам представителя хуситов, ВМС и ракетные войска движения атаковали в Аравийском море американское судно Maersk Sentosa и судно Marathopolis, нарушившее «запрет на заход в порты оккупированной Палестины». Кроме того, в Аденском заливе атаке беспилотников подверглось «израильское судно MSC Patnaree».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил лидер движения хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси, с ноября прошлого года атаке со стороны движения подверглись в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях. Только за прошедшую неделю шесть судов были атакованы с помощью баллистических, крылатых ракет, а также дронов и катеров.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года, после обострения конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения. Хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока операция в секторе Газа не прекратится.