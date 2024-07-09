Мюнхен, Германия, 10 июля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу в матче полуфинала чемпионата Европы — 2024 одержала волевую победу над сборной Франции. Матч, проходивший 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянс Арена», завершился со счётом 2:1, сообщил официальный сайт УЕФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе «красной фурии» отметились нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (21’) и полузащитник «Ред Булл Лейпциг» Дани Ольмо (25’). Единственный гол «трёхцветных» забил 25-летний форвард Рандаль Коло-Муани после передачи Килиана Мбаппе.

Для Ламина Ямаля этот гол стал первым на турнире. Таким образом, 16-летний испанец стал самым молодым игроком, забившим на чемпионате Европы. Ранее рекорд принадлежал швейцарскому нападающему Йохану Фонлантену, отличившемуся в 2004 году в матче со сборной Франции в возрасте 18 лет и 141 дня.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия, который пройдёт 10 июля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, в четвертьфинале Испания встречалась с командой Германии. Испанские футболисты в дополнительное время обыграли немцев со счётом 2:1. Автором победного мяча стал полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино. На 106-й минуте со счётом 1:1 хавбек немецкой сборной Джамал Мусиала после удара попал мячом в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье, находившемуся в тот момент в своей штрафной площади. Главный судья не стал назначать пенальти за этот эпизод. После матча, как сообщило издание Sky Sport Deutschland, немецкие болельщики обвинили главного арбитра Энтони Тейлора и потребовали переигровки.