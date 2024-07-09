Москва, 9 июля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Политические партии и кандидаты достаточно активны выдвигаются на выборах глав российских регионов, заявил исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков. Об этом 9 июля сообщает ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА Регнум Выборы

На выборах губернаторов выдвижение завершилось в 17 из 21 субъектов РФ. В среднем на одно губернаторское кресло претендует шесть кандидатов.

«Уже сейчас можно сказать, что этап выдвижения отличался высокой активностью политических партий и кандидатов — в среднем на одно губернаторское кресло выдвинулось шесть претендентов», — сказал Тюков.

По его данным, всего выдвинулись 143 человека, из которых 116 представляют 19 политических партий. 27 кандидатов являются самовыдвижнцами. Он отметил, что парламентские партии идут почти вровень по степени представленности своих членов на выборах.

Так КПРФ выдвинула 20 кандидатов, ЛДПР — 18, «Единая Россия» — 19, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 16 кандидатов. «Новые люди» имеет своих претендентов в десяти регионах.

Кроме того, как уточнил эксперт, активно проявляют себя и непарламентские партии. В их числе оказались: партия «Родина» (кандидаты в четырех регионах), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунисты России» (выдвинули кандидатов в шести регионах). При этом у «Коммунистов России», «Зеленой альтернативы» и РЭП «Зеленые» уже есть зарегистрированные на выборах кандидаты.

Тюков рассказал, что этап подачи документов для регистрации начался в большинстве регионов и полностью он завершился только в Санкт-Петербурге. В городе за губернаторское кресло будут бороться: А. Беглов («Единая Россия»), П. Брагин (РЭП «Зеленые»), С. Малинкович («Коммунисты России») и М. Яковлев (ЛДПР).

Ещё в четырех регионах — Калмыкия, Челябинской, Сахалинской и Оренбургской областях состав финалистов в принципе уже определялся и завершился этап подачи документов. В Челябинской области — документы для регистрации подали пять из шести кандидатов, четверо из них уже зарегистрированы. Это А. Текслер («Единая Россия»), С. Соловьев («Зеленая альтернатива»), В. Пашин (ЛДПР) и Э. Гильмутдинов (КПРФ).

В Калмыкии из пяти выдвинутых кандидатов документы для регистрации представили четыре: М. Намруев (КПРФ), Ю. Хрущев (ЛДПР), А. Баянова («Новые люди»), Б. Хасиков («Единая Россия»). Из предвыборной кампании выбыла Н. Манжикова («Справедливая Россия»)

В Сахалинской области срок подачи документов завершился 7 июля. Их представили четыре кандидата: В. Лимаренко («Единая Россия»), П. Ашихмин (КПРФ), Р. Веденеев («Новые люди») и В. Полицинский (СРЗП). Ещё три претендента на губернаторское кресло, выдвинутые в порядке самовыдвижения, не представили документы в необходимые сроки.

В Оренбургской области документы на регистрацию представили все шесть выдвинувшихся кандидатов, но лишь четверо из них выполнили требование по количеству собранных подписей депутатов (от 236 до 247 подписей). Это Д. Паслер («Единая Россия»), Р. Гафаров («Коммунисты России») Е. Калегина («Новые люди») и О. Набатчикова (СРЗП).

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля ассоциация «Независимый общественный мониторинг» проинформировала, что на выборах глав регионов 19 политических партий выдвинули 108 кандидатов.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут 8 сентября в 21 регионе: Республике Алтай, Республике Калмыкия, Республике Башкортостан, Ставропольском, Забайкальском, Хабаровском краях, Тульской, Калининградской, Волгоградской, Вологодской, Астраханской, Челябинской, Курганской, Липецкой, Курской, Мурманской, Самарской, Сахалинской, Оренбургской областях, Кемеровской области — Кузбассе и в Санкт-Петербурге.