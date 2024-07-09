Нью-Йорк, США, 9 июля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Россия допустила Украину до участия в заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по украинской тематике по просьбе Соединённых Штатов. Об этом 9 июля сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Небензя подчеркнул, что Россия, исполняющая функции председателя СБ ООН в июле, допустила Украину до участия в заседании, несмотря на некорректно составленную постпредством Украины при ООН заявку.

«Мы тем не менее допускаем в отсутствие возражений других членов Совета Украину к участию в сегодняшнем заседании, но только с учётом того, что просьбу об этом выдвинул член СБ — США. Мы намерены удовлетворить просьбу американской делегации в соответствии с правилами процедуры Совета», — указал российский дипломат в ходе заседания.

Небензя напомнил, что полученная от украинской стороны заявка, в отличие от других документов, составлена с грубыми нарушениями и не содержит протокольных формул, принятых в дипломатической практике.

Также он отметил, что российская сторона выражает сожаление в связи с тем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таких, обусловленных регламентом случаях.

Как передавало ИА Регнум, экстренное заседание СБ ООН 9 июля был инициировано по просьбе украинской стороны после взрывов в Киеве. В ходе своего выступления Василий Небензя подчеркнул, что трагедии, когда ракета упала рядом с больницей «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала свои системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. Российский дипломат также обратил внимание, что на фото и видео с места происшествия отчётливо видно, что это была ракета украинской ПВО, которая, вероятно, была предназначена для сбития российской ракеты, поразившей в Киеве завод «Артём», расположенный в 2 километрах от больницы и являющийся одним из главных производителей авиационного вооружения и боеприпасов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила киевский режим в бесчеловечных попытках использовать трагедию в детской больнице в Киеве для пропаганды.

В Министерстве обороны России неоднократно опровергали заявления украинской стороны об ударах по гражданским объектам. В ведомстве также подчеркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.