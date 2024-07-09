Москва, 9 июля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Директор по операционной готовности Черногорской горнорудной компании (Черногорской ГРК) Франк Риттнер обнаружен мёртвым в одной из высоток «Москва-Сити». Об этом журналистам сообщил осведомлённый источник.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

Его слова приводят «Известия». По данным источника, тело 55-летнего топ-менеджера находилось в башне Neva Towers, где он жил. Риттнера начали искать после обращения его коллег в полицию в связи с тем, что мужчина не выходит на связь.

Правоохранительные органы проверили записи видеокамер. На них видно, что Риттнер не покидал свои апартаменты. После этого вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и нашли мёртвого мужчину.

Отмечается, что на теле Риттнера не обнаружены признаки насильственной смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Москве нашли тело гендиректора «Ямаха мюзик» и члена попечительского совета Московской консерватории Аоки Дзюна. В полицию с заявлением обратились его близкие. 55-летний мужчина не выходил на связь. Тело гендиректора обнаружили в отеле на Кутузовском проспекте.