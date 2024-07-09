Вашингтон, 9 июля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«В прошедшие дни мы двигались в рамках миссии мира. Это продолжится и сегодня, состоится встреча премьер-министра Венгрии и президента Турции», — написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он уточнил, что Орбан и Эрдоган встретятся во вторник, 9 июля, на полях саммита НАТО.

По словам Петера Сийярто, целью венгерской стороны в рамках её миссии мира является оценка возможностей скорейшего прекращения огня и создания условий для возобновления мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам переговоров венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС. Он пояснил, что позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта сильно отличаются друг друга, для достижения мира необходимо совершить очень много шагов. Глава венгерского правительства назвал этот визит в Россию одним из этапов мирной миссии.

Как сообщило немецкое агентство DPA, Виктор Орбан после визита в Россию обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению Орбана, после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Виктор Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

8 июля венгерский премьер-министр провёл встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Как указал в беседе с ИА Регнум директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, на данный момент нет оснований полагать, что мирная миссия Виктора Орбана существенно изменит ситуацию в урегулировании конфликта на Украине. Одной из причин политолог назвал тот факт, что Венгрия с начала проведения Россией специальной военной операции неоднократно солидаризировалась со своими партнёрами по НАТО и ЕС в вопросе расширения антироссийских санкций.