Тель-Авив, Израиль, 9 июля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон подверг критике израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за «вмешательство» в выборы во Франции. Об этом сообщил журналист из Израиля Барак Равид со ссылкой на два источника, знакомых с деталями разговора.

ИА Регнум Франция, выборы

Новостной сайт Middle East Eye пишет, что на прошлой неделе главы государства провели телефонный разговор, в ходе которого коснулись указанной темы.

За несколько недель до выборов в Европарламент и Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли из партии Нетаньяху «Ликуд» открыто выступил в поддержку «Национального объединения» — ультраправой партии Марин Ле Пен.

Макрон в ходе беседы с Нетаньяху заявил, что вмешательство израильских правительственных чиновников во французские выборы «неприемлемо».

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Эммануэль Макрон после провала своей партии на выборах в Европарламент распустил Национальное собрание и объявил во Франции о проведении досрочных парламентских выборов. Президент объяснил это решение тем, что страна нуждается в чётком парламентском большинстве.

30 июня во Франции прошёл первый тур выборов в парламент. По результатам голосования первое место заняло «Национальное объединение», а второе и третье — соответственно коалиция левых «Новый народный фронт» и коалиция Эммануэля Макрона «Вместе за республику».

7 июля состоялся второй тур. По его итогам победу одержал «Новый народный фронт», получивший 182 места в Национальном собрании. На втором месте оказалась коалиция «Вместе за республику», которой досталось 168 депутатских мандатов.

Ультраправое «Национальное объединение» оказалась на третьем месте. Эта партия сможет занять в парламенте 143 места. Ещё 45 мест досталось республиканцам, а 39 распределили между остальными политическими силами, участвовавшими в выборах.