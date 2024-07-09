Вашингтон, 9 июля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в течение последних суток поддерживали контакты с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом во вторник, 9 июля, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Мы провели контакты с ними в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», — указал он в ходе брифинга.

По словам представителя госдепартамента, в рамках контактов американская сторона попыталась обозначить индийской стороне свою обеспокоенность в свете развития отношений между Россией и Индией.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Вечером того же дня в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров двух государств.

9 июля состоялись официальный переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди, по итогам которых стороны подписали совместное заявление о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года. Отмечалось, что развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев сообщил ИА Регнум, что отношения России и Индии на сегодняшний день можно охарактеризовать как стратегическое партнёрство, идущее на пользу обеим сторонам. Он также подчеркнул, что на переговорах Владимира Путина с Нарендрой Моди была очень дружественная атмосфера.