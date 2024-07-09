Сергокалинский район, Дагестан, 9 июля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Бандиты, устроившие 23 июня теракты в Махачкале и Дербенте, были выходцами из уважаемых семей, заявил 9 июля глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с общественностью в Сергокалинском районе.

ИА Регнум

«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причём из уважаемых семей, достигших определённых результатов в обществе, в бизнесе, в спорте», — сказал он.

Меликов при этом подчеркнул, что жители района не поддерживают террористов. Он назвал необоснованными огульные обвинения в адрес дагестанцев и сергокалинцев. Глава республики отметил, что в перестрелке с бандитами погиб в том числе сотрудник полиции Хабиб Алиев, который также является выходцем из Сергокалинского района.

«Здесь присутствуют родители полицейского Хабиба Алиева. Мы должны говорить о таких родителях, которые воспитали героя, о рядовом полицейском, который, находясь на своём посту и не будучи готовым к атаке, собой заслонил мирных жителей. Они достойны сегодня того, чтобы мы о них говорили и помнили их вечно», — заявил Меликов.

Глава Дагестана отметил, что террористы в течение 15 лет мешали развитию региона. Из-за их действий в республику не заходил нормальный бизнес, успешные предприятия из других регионов. Также не было возможности вести строительство, реконструировать дороги и инфраструктуру, добавил Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня после терактов в Дагестане правоохранители задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, так как поступили данные, что двое его сыновей причастны к нападениям. Впоследствии стало известно, что одного из сыновей чиновника ликвидировали силовики.

На следующий день Меликов снял Омарова с должности. Глава республики заявил, что в случае терактов должна наступать полная ответственность.

После этого бывшего руководителя района задержали. Его приговорили к десяти суткам административного ареста за мат в общественном месте. 5 июля Омаров вышел на свободу, но на следующий день его снова задержали на основании подозрений в совершении экономических преступлений.

Кроме того, к административным срокам приговорили шестерых сыновей Омарова. Их признали виновными в мелком хулиганстве. 8 июля стало известно, что все они вышли на свободу.

Следственный комитет России 8 июля сообщил, что подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме. Всех их отправили под стражу.

9 июля Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать Омарова до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно добытых средств.