Москва, 9 июля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Рифат Жемалетдинов стал игроком столичного ЦСКА. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба армейцев.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рифат Жемалетдинов

Отмечается, что клуб подписал контракт с 27-летним футболистом до конца сезона-2024/25 с опцией продления ещё на год. В ЦСКА он перешёл в качестве свободного агента. Жемалетдинов будет выступать под 19-м номером.

Жемалетдинов покинул «Локомотив» 29 мая. Срок его контракта истёк по окончании сезона-2023/24, руководство клуба не стало его продлевать. В прошлом сезоне он провёл 21 матч и забил пять голов.

Как передавало ИА Регнум, портал «Чемпионат» сообщил со ссылкой на источник, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Вероятная сумма перехода может составить около 12 миллионов евро.

В мае свой последний матч в качестве игрока «Спартака» сыграл капитан клуба Георгий Джикия. Прощальной для него стала домашняя игра против «Рубина».