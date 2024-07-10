Оренбург, 10 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Реализация комплексных мер социальной поддержки — одно из приоритетных направлений работы группы компаний «Уральская сталь». Руководство стремится улучшить условия труда для сотрудников и сделать комфортнее повседневную жизнь коллектива, оказывая им максимально возможную поддержку.

Пресс-служба УК «Уральская сталь»

Социальные проекты, повышение зарплаты работникам — инициатива генерального директора УК «Уральская сталь» Дениса Сафина. Он уверен, что именно сотрудники являются ключевым активом предприятия.

«Уральская Сталь» — это прежде всего люди. Мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината», — подчеркивал ранее Денис Сафин.

Пресс-служба УК «Уральская сталь»

В 2023 году на комбинате дважды повышали зарплату. Существенно увеличили выплаты тем, кто получал меньше всех. По некоторым позициям рост зарплат составил 22%. Кроме того, на комбинате ввели меры поощрения для специалистов по наиболее сложным и востребованным направлениям работы.

На предприятии продолжают придерживаться озвученных Денисом Сафиным приоритетов. По его инициативе с 1 июля 2024 года на комбинате произошло очередное повышение зарплат. Те работники, чья зарплата ниже 80 тысяч рублей, будут получать на 12% больше. У остальных сотрудников рост составит 5–7%.

Пресс-служба УК «Уральская сталь»

В марте 2024 года состоялась прямая линия Дениса Сафина с коллективом комбината «Уральская сталь», в ходе которой он подчеркнул, что компания намерена расширить перечень мер поддержки рабочих.

«На комбинате «Уральская сталь» переходим на систему ежемесячного премирования, увеличиваем дотацию затрат на питание, компенсируем оплату за детский сад и помогаем собрать в школу первоклассников. Также для сотрудников комбината бесплатным станет проезд на новых городских трамваях, будут компенсации стоимости абонемента в бассейн. Предусмотрены и другие шаги», — заявил Денис Сафин.

Комбинат также окажет поддержку сотрудникам к 1 сентября. Дети работников получат корпоративный школьный набор, который будет включать брендированный рюкзак, мешок для второй обуви и набор канцелярских принадлежностей.

Пресс-служба УК «Уральская сталь»

Еще одна мера поддержки касается работников, чьи дети посещают детские сады на территории Оренбургской области. Компания будет компенсировать им 50% процентов родительской платы за услуги дошкольного учреждения. Помощь предоставляется один раз в квартал на каждого ребенка, посещающего детский сад, расположенный на территории Оренбургской области.

Социальная политика «Уральской стали» подразумевает также создание комфортной среды в Новотроицке и проведение различных мероприятий для жителей. Ярким примером стало празднование в конце июня Дня молодежи, в рамках которого при поддержке «Уральской стали» состоялись велогонка и спортивный фестиваль, собравшие на площади Ленина более тысячи человек. Велосипедный заезд вызвал огромный интерес в городе. В нем приняли участие любители спорта, начиная от шести лет.