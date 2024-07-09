Челябинск, 9 июля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Волонтёры четвёртые сутки ищут пропавшего в лесу под Челябинском 14-летнего мальчика с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), сообщил 9 июля РЕН ТВ.

СУ СК РФ по Челябинской области

Поисковики надеются, что смогут найти подростка живым. Группы волонтёров обследовали 3 тыс. кв. км лесной местности. Они также запустили квадрокоптер с тепловизором. Кроме того, для поисков применяли авиацию.

Мальчик пропал, когда его семья пошла в лес за грибами, оставив подростка в машине. Предположительно он в какой-то момент решил пойти за родителями.

«Очень волнуемся. Очень жалко мальчика, надеемся на хорошее будущее, что его найдут обязательно живым», — сказала журналистам доброволец.

К поискам также подключились автоинспекторы. Они проверяют близлежащие населённые пункты и транспорт.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинской области на прошлой неделе пропал девятилетний мальчик, после того как ушёл из дома. Сотрудники полиции и волонтёры начали поиски, его удалось найти на следующий день. Оказалось, он решил переночевать у друга и не сообщил родителям.

В конце июня в Санкт-Петербурге во время прогулки на надувной лодке пропала семилетняя девочка. Она была там вместе с 13-летним братом и отцом. Мальчик выпал за борт, и отец прыгнул его спасать. Когда они выбрались на берег, то нашли там пустую лодку. Спасатели обнаружили девочку в прибрежной зоне после пяти часов поисков. Она вплавь добралась до берега, когда увидела, что лодку уносит течением.