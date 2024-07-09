Москва, 9 июля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Россия примет асимметричные меры против Черногории, запретившей с 10 июля вещание ряда российских СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия расцениваем очередной выпад правительства Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный придать видимость законности нарушению медиасвобод, а также выслужиться перед Брюсселем.

Захарова добавила, что в угоду русофобской повестке Черногория готова продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства и лишать собственных граждан права на доступ к информации.

Ранее агентство по электронным СМИ Черногории предписало не позднее 10 июля полностью прекратить вещание 20 российских медиаоператоров, включая Первый канал, «Россию 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июня Евросоюз ограничил доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». 17 мая Совет ЕС запретил вещание трёх российских медиа на территории стран Евросоюза. Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Запрет на вещание в ЕС российских медиа стал продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, заявила Захарова.

В качестве ответных мер Россия 25 июня ввела ограничения доступа со своей территории к ресурсам 81 СМИ 25 стран ЕС. МИД отметил, что ограничил доступ к СМИ, которые систематически распространяют недостоверную информацию об СВО. Среди попавших под санкции оказались немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские El Mundo, El Pais, EFE, итальянская La Repubblica, французская Le Monde и другие.