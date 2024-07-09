Москва, 9 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Северо-восточный административный округ в Москве — один из самых густонаселенных и промышленно развитых. В то же время этот район богат на леса и парки. В том числе здесь располагается Ботанический сад.

ГК «Основа» Как жилые постройки помогают сделать северо-восток Москвы зеленее

Вклад в озеленение района вносят и новые постройки. Например, в районе Марфино ГК «Основа» ввела в эксплуатацию первую очередь нового жилого комплекса «VERY на Ботанической», в состав которого входят семейный термальный комплекс с двумя круглогодичными бассейнами. А рядом с жилыми корпусами оборудованы две детские площадки, спортивная площадка для игр в баскетбол, мини-футбол и волейбол, а также воркаут-зона со всесезонными тренажерами.

Концепцию ЖК определило близкое расположение от Ботанического сада — он находится в 20 метрах.