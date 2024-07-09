Лондон, 9 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче Уимблдона обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал. Игра проходила 9 июля в Лондоне.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Медведев победил со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Противостояние длилось 3 часа 54 минуты. Российский спортсмен 15 раз смог подать навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Итальянец сделал 17 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Медведев второй раз за карьеру вышел в полуфинал Уимблдона. Ему предстоит сразиться с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (третья ракетка мира, действующий чемпион турнира) и американцем Томми Полом (12-я ракетка мира).

Как сообщало ИА Регнум, Синнер в июне впервые занял первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после технической победы над сербом Новаком Джоковичем, снявшимся с матча четвертьфинала Открытого чемпионата Франции из-за травмы. Медведев находится на пятом месте в рейтинге.

До встречи на Уимблдоне последние пять матчей Медведева и Синнера заканчивались победой итальянца. Последняя такая встреча прошла в марте в полуфинале турнира серии «мастерс» в Майами.