Париж, 9 июля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Главными противниками вступления Украины в НАТО на самом деле являются США и ФРГ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении перед саммитом Североатлантического альянса.

Aurelien Morissard/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

По его мнению, Вашингтон и Берлин прикладывают много сил, чтобы противодействовать принятию Украины в военный блок. Он напомнил, что в прошлом году на саммите в Вильнюсе очередной раз отказали Киеву, при этом заявляя, что двери в НАТО всегда отрыты для этой страны.

«Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для вашингтонского саммита такой же», — сказал Макрон.

Саммит НАТО в Вашингтоне открылся 9 июля. Мероприятие посвящено 75-летию альянса. На него также пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер 8 июля заявил, что в НАТО нет консенсуса по вопросу принятия Украины в альянс. Он также подчеркнул, что Швеция и Финляндия, перед тем как получили возможность вступить в НАТО, в речение многих лет проводили необходимые реформы.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что Киеву никто не обещал, что Украину примут в НАТО через 10 лет. Он добавил, что одним из условий для её вступления в блок является победа в противостоянии с Россией.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал отказ от вступления в НАТО одним из условий для возобновления мирных переговоров. Кроме того, ВСУ должны вывести все войска с территорий Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.