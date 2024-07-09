Москва, 9 июля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Москвичам предложат узнать секреты о работе метро во время ночных прогулок по его депо и станциям. В путешествие можно будет отправиться рамках проекта «Экскурсии в метро», сообщил 9 июля официальны портал мэра Сергея Собянина.

Софья Сандурская/ТАСС

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в московском метро функционируют 22 электродепо. 12 из них построили в период с 2011 года. Каждое оснастили современным оборудованием для диагностики и ремонта составов

«Каждый желающий во время экскурсий сможет ознакомиться с работой, обычно скрытой от глаз пассажиров, в электродепо разных эпох — от старейших до самых современных», — сказал Ликсутов.

Ближайшая экскурсия состоится 19 июля. Из электродепо «Измайлово» участники отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях «Партизанская», «Электрозаводская» и «Площадь Революции».

Также в рамках ночных экскурсий можно будет посетить электродепо «Калужское», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино», а еще Краснопресненское трамвайное депо и трамвайное депо имени И. В. Русакова.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Собянин заявил, что строительство первой в московском метро наземной крытой отапливаемой станции «Потапово» планируется завершить до конца 2024 года. Сейчас её готовность составляет порядка 85 процентов, добавил градоначальник. Новая станция сделает общественный транспорт доступнее для жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. Около 37 тыс. жителей получат метро в пешей доступности, они смогут экономить до 40 минут в пути каждый день.

16 июня московский мэр сообщил, что доля новейших вагонов в метро с 2010 года выросла в шесть раз. Число составов современного поколения в «подземке» достигло 75%. Собянин назвал это одним из лучших показателей в мире.