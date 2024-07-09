Тверь, 9 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В Тверской области дали старт строительству инфраструктурному проекту по газификации Тверской области — строительству газопровода-отвода «Ржев — Оленино — Нелидово — Западная Двина». В мероприятии, посвященном сварке первого стыка газопровода в Ржевском округе, приняли участие губернатор Игорь Руденя, депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Прежде всего хотим выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, по поручению и при поддержке которого реализуется этот масштабный проект по газификации и организации уже нового уровня экономики юго-запада тверского региона», — заявил Игорь Руденя. Губернатор подчеркнул, что строительство газопровода на дистанции более 150 км позволит обеспечить бесперебойным топливом наши негазифицированные районы Тверской области. Речь идет о таких районах, как Нелидовский, Оленинский, Бельский, Западнодвинский и Торопецкий. «На этой территории проживает около 72 тысяч человек — это те люди, которые с нетерпением ждут этого [открытия газопровода]», — заявил Руденя.

Депутат Васильев особо отметил роль губернатора в начале газификации территорий и системность проводимой работы. Он напомнил, что ранее принимались меры по ускорению газификации этих населенных пунктов, однако в 1990-е годы работа по их реализации была приостановлена.

В свою очередь, топ-менеджер «Газпром межрегионгаз» выразил убежденность, что тверские газовики справятся со своей задачей по строительству, и поздравил всех с началом строительства.