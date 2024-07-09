Москва, 9 июля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Арест обвиняемого в получении взятки начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова продлён до 12 октября. Такое решение 9 июля принял 235-й гарнизонный военный суд.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Юрий Кузнецов

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому Кузнецову подлежит удовлетворению», — заявил судья.

Ожидается, что защита Кузнецова обжалует это решение, поскольку ранее настаивала на смягчении ему меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение решения.

Как передавало ИА Регнум, в середине мая в отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест.

14 мая стало известно, что Кузнецов получил взятку не в виде денег. По версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки в деле главного кадровика Минобороны превышает 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.