Москва, 9 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Одной из причин распространения радикальных взглядов в Республике Дагестан могла стать программа возвращения соотечественников из Сирии. Они не охотно поддаются интеграции в российский социум, а наоборот стремятся навязать окружающим свои обычаи. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой заявила врач-эндокринолог, главврач Хасавюртовской клиники Евгения Макеева, подвергшаяся травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб.

AHMED MARDNLI/EPA/ТАСС

Она отметила, что из Сирии люди возвращаются с радикальными взглядами — «женщина обязана носить никаб».

«Мы живём среди них, а не они живут среди нас. Когда выходцы из Сирии возвращаются домой, то организуют отдельные общины с молебными домами и по-своему интерпретируют ислам, навязывая нам его через агрессию», — объяснила Макеева.

Главврач добавила, что на севере республики из-за радикальных взглядов у детей нет привычного детства. Особенно из-за этого страдают девочки, так как в семьях полный патриархат и подчинение мужской воле. В результате детей лишают права на самовыражение, они растут в отдельной среде, где в юные умы вкладывают чуждые российскому обществу представления о мире.

По словам Макеевой, такая тенденция стала проявляться в последние десятилетия. Главврач общалась с дагестанцами, которые долгое время жили в своём неменяющемся мире с одними и теми же соседями. Эти люди отказывали верить, что в школах и больницах возникают скандалы из-за ношения никабов. Когда же случаи освещали в СМИ, то дагестанцы удивлялись, на сколько глобальная эта проблема, заявила Макеева.

Полную версию интервью читайте и смотрите на сайте ИА Регнум.