Москва, 9 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Мусульманки согласны носить хиджаб, это выбор, который им нравится. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой заявила врач-эндокринолог, главврач Хасавюртовской клиники Евгения Макеева, подвергшаяся травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб.

Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последнее время в России ведутся дискуссии по поводу запрета ношения никабов. В Муфтияте Дагестана отметили, что специфичное одеяние стало вызвать страх у большей части населения, так как полностью скрывает лицо человека, оставляя лишь глаза. В некоторых странах эта одежда стала признаком религиозного радикализма и фанатизма.

Политолог Илья Ухов отметил, что КЦМСК подтвердил: никаб и хиджаб — это разные вещи. Хиджаб действительно является обязательным для мусульман, в то время как никаб ни в Коране, ни в хадисах обязательным не является.

Сама главврач подверглась травле, так как попросила пациенту снять никаб для осмотра. Вскоре о произошедшем начали массово писать в дагестанских пабликах и чатах. Врачу не просто угрожали — радикалы пообещали её уничтожить.

По словам Макеевой, в случае, если кто-то выступит за запрет хиджаба, она первая покроется, выразив таким образом поддержку мусульманским женщинам.

«Этот вопрос мне постоянно задают подруги. Я им сказала: «Если кто-то будет выступать против хиджаба, я буду первой, кто покроется. Девочки, я с вами», — рассказала главврач.

Макеева отметила, что мусульманки с гордостью носят это одеяние и она не имеет права выступать против такого выбора.

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