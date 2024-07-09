Тверь, 9 июля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. В Тверской области стартовало строительство газопровода-отвода «Ржев — Оленино — Нелидово — Западная Двина». В мероприятии, посвященном сварке первого стыка газопровода в Ржевском округе, принял участие губернатор региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области На юго-западе Тверской области началось строительство крупного газопровода

Глава Тверской области отметил, что масштабный проект по газификации и организации экономики юго-запада Верхневолжья реализуется по поручению и при поддержке президента РФ Владимира Путина. «В Нелидовском, Оленинском, Бельском, Западнодвинском и Торопецком округах сегодня проживает около 72 тысяч человек — люди, которые с нетерпением ждут этого события, — отметил Игорь Руденя. — Газификация даст совершенно новый импульс развитию и социальной сферы. Завтрашний день, рабочие места, укрепление демографии будут происходить на экономически устойчивой территории с хорошей перспективой».

По словам губернатора Тверской области, строительство магистрального газопровода протяжённостью более 150 км позволит обеспечить надёжным и бесперебойным газоснабжением все ранее негазифицированные территории юго-запада региона. Здесь работает порядка 50 промышленных и сельскохозяйственных предприятий и более 70 учреждений социальной сферы. В общей сложности новый газопровод-отвод создаст условия для газификации около 21,5 тыс. домовладений, свыше 50 котельных, а также для перспективного развития газовой инфраструктуры на юго-западе региона.

Строительство газопровода-отвода «Ржев — Оленино — Нелидово — Западная Двина» разбито на три этапа и включено в Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы. Предусмотрено также строительство трех газораспределительных станций (ГРС) — «Оленино», «Нелидово» и «Западная Двина». От газопровода-отвода с ГРС будут проложены межпоселковые сети для газификации трех одноименных населенных пунктов, а от Нелидово и Западной Двины — к Белому и Торопцу соответственно. В этих пяти округах уже ведётся строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.