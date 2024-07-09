Москва, 9 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Обвинения Киева в адрес России в якобы преднамеренном ударе по больнице является частью пиар-кампании, организованной киевским режимом для получения выгод на саммите НАТО. Такое мнение 9 июля корреспонденту ИА Регнум высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киев организует пиар-операции на крови и использует трагедии для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Минобороны 8 июля опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города.

Матвийчук отметил, что групповой удар, нанесённый ВС России, был направлен на уничтожение военной инфраструктуры и промышленности киевского режима. Это был ответный удар на атаки ВСУ на мирные приграничные города и сёла России, а также Крым.

Военный эксперт добавил, что удары пришлись по оборонному заводу «Артём» в Киеве, который производил беспилотные летательные аппараты и оборудование для авиации. Этот завод был частью оборонной промышленности Украины.

«Обвинения киевского режима в якобы ракетном ударе по больнице в Киеве не случайны. Они прозвучали в преддверии саммита НАТО, где глава киевского режима Владимир Зеленский намерен получить как можно больше финансовой и военной помощи. Зеленский — это человек, который живёт войной, так как война — это способ его существования. Без войны он никому не нужен и не представляет ценности. Он стал человеком, олицетворяющим собой смерть, которую сеет он и его режим», — подчеркнул Матвийчук.

Он отметил, что запуск ракет ПВО украинской армии осуществлялся по траектории, которая поражала близлежащие дома, в том числе и детскую больницу. То есть эту больницу разрушило западное оружие, выпущенное киевским режимом. Обвинения Киева в адрес России в якобы преднамеренном ударе по этому объекту является пропагандистским ходом Украины с целью получения выгод на саммите НАТО, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что киевский режим сразу начал обвинять Россию в «преднамеренном убийстве» детей, не сообщив, что около пострадавшей от удара ПВО ВСУ клиники находится завод «Артём», а также комплекс зданий минобороны и склады украинской армии. Спикер МИД подчеркнула, что Киев давно использует гражданские объекты в военных целях, а украинские боевики прикрываются мирными жителями и такими объектами, в том числе прицепляя вагоны с военной техникой и бойцами к пассажирским составам.

Заявления Киева в Министерстве обороны России назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада, вероятно, решили использовать утверждения о якобы ударе России по больнице в Киеве как повод для дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что по детской больнице в Киеве 8 июня ударила ракета NASAMS украинской армии, этот факт подтверждён, в том числе многочисленными свидетелями. Российский дипломат отметила, что ракеты украинской системы противовоздушной обороны не в первый раз сбиваются с курса и попадают в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и 8 июля, добавила она.