Домодедово, Московская область, 9 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Полицейские в Домодедове со стрельбой задержали пятерых человек, избивших мужчину на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл на 32-м км трассы недалеко от села Ям, неизвестные избили мужчину и увезли на автомобиле.

Отмечается, что прибывшие сотрудники полиции установили пятерых граждан в возрасте от 19 до 32 лет. При задержании они отказались выполнить законные требования и оказали активное сопротивление.

«Учитывая их агрессивное поведение, а также сложившуюся обстановку, сотрудником полиции было принято решение на применение табельного оружия, после чего он произвёл два предупредительных выстрела в воздух», — сообщили в главке.

Там добавили, что пострадавших нет, злоумышленников доставили в территориальный отдел. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в мае на Медынской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой. В конфликте участвовали 15 человек. Пострадали четверо мужчин. Полиция оперативно задержала семерых человек. Позднее стало известно, что драку устроили мигранты, их выдворят из России.

В Саратове после массовой драки с участием подростков в отдел полиции доставили десятерых участников происшествия. Причиной стала конфликтная ситуация, возникшая между несовершеннолетними посетителями увеселительного мероприятия.