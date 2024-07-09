Москва, 9 июля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Павильон «Роснефти» завершил свою работу в рамках международной выставки-форума «Россия». Экспозиция компании стала одним из центров притяжения для гостей ВДНХ — с 4 ноября 2023 года по 8 июля текущего года павильон посетили свыше 1,02 млн человек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на выставке «Россия»

Еженедельно в павильоне проходили мероприятия, посвященные деятельности «Роснефти», экологическим и научным проектам, культурному и географическому многообразию страны, значимым датам федерального значения и профессиональным праздникам. За восемь месяцев было организовано 138 тематических недель/дней, в рамках которых состоялись свыше 70 различных выступлений и презентаций, 159 лекций. Всего с момента открытия в павильоне «Роснефти» было проведено порядка двух тысяч мероприятий. Среди них — Дни белого медведя, выбор имён медвежатам Якутского зоопарка, конкурс мультфильмов Ленинградского зоопарка на приз зрительских симпатий, всероссийской детский литературный конкурс «Звезда Арктики Умка», мастер-класс диктора Центрального телевидения, советской и российской телеведущей Аллы Данько.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Мастер-класс Аллы Данько в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

Павильон был возведен в кратчайшие сроки, мультимедийное оснащение экспозиции выполнено с использованием современных технологий визуализации контента. На экранах внутри и снаружи павильона демонстрировались более двух десятков фильмов и видеороликов, в том числе в формате 3D, VR-контент и фотографии. Для взрослых и детей были подготовлены аудиогиды в формате интерактивной экскурсии. Их озвучили режиссер, актер и народный артист России Никита Михалков, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

В мероприятиях компании на выставке «Россия» принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, главы российских регионов, сотрудники «Роснефти» и дочерних обществ, а также руководители партнеров компании. Павильон посещали и иностранные делегации — например, из Китая и Венесуэлы. Дочерние общества компании из 27 регионов организовали свыше 450 научно-образовательных, развлекательных и культурных мероприятий. В павильоне состоялись подписания меморандумов о сотрудничестве в области развития автотуризма между «Роснефтью» и Алтайским краем, Самарской, Архангельской, Ульяновской областями, Удмуртской Республикой и Республикой Башкортостан.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

За время проведения выставки было продемонстрировано 34 различных кинокартины, в кинозале павильона прошли презентации трех художественных фильмов. За время проведения выставки «Роснефть» организовала в своем павильоне свыше 30 дискуссий и встреч с учеными, деятелями искусства и спортсменами. В павильоне компании было проведено 69 уникальных мастер-классов для взрослых и детей, а также около 50 выступлений творческих коллективов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на выставке «Россия»

В течение работы выставки были организованы два розыгрыша автомобилей LADA GRANTA среди посетителей выставки и АЗС «Роснефть». На экспозиции регулярно проходили викторины и конкурсы — как ежедневные, так и посвященные тематическим дням либо мероприятиям (по итогам презентаций или лекций). За победу и участие гости павильона получали памятные призы от компании.