Москва, 9 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. «Росатом» отметил важность своевременной реакции специалистов МАГАТЭ на события вокруг Запорожской АЭС. Об этом 9 июля завил журналистам глава корпорации Алексей Лихачёв.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он сообщил, что сегодня на станции сменилась 21-я команда экспертов, в неё входят два представителя Армении и два — Пакистана.

По словам Лихачёва, агентство быстро реагирует на все сигналы, угрожающие безопасности АЭС. Стабильная работа организации является важной поддержкой.

«Когда был нанесен спланированный удар по работникам, которые на электрической подстанции «Радуга» осуществляли ремонтную операцию, то МАГАТЭ максимально быстро отреагировала на эти события», — напомнил глава «Росатома».

Россия приветствует очередную ротацию и сделает всё возможное для эффективной работы нового состава, добавил Лихачёв.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки пострадали восемь человек.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала действия ВСУ терактом, создающим угрозу жизнеобеспечению города. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что повторяющиеся атаки дронов на Запорожскую АЭС являются угрозой для ядерной безопасности.

В руководстве МАГАТЭ неоднократно заявляли, что обстрелы станции крайне опасны, но не уточняли, что ядерный объект обстреливает Украина. Российские силовики продолжают обеспечивать безопасность на станции и на маршрутах движения.

Гросси в июне заявил, что МАГАТЭ не может выступать с официальным обвинениями в контексте ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку якобы не обладает достаточной информацией для определения атакующей стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками на ЗАЭС и Энергодар ставит под удар ядерную безопасность Европы. Москва примет все необходимые меры, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары, добавила спикер МИД.