Москва, 9 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Врач-эндокринолог, главврач Хасавюртовской клиники Евгения Макеева, подвергшаяся травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб, опасалась физической расправы после этого инцидента. В интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой она призналась, что ожидала подобной реакции.

ИА Регнум

Медик рассказала, что обратившаяся к ней пациентка после просьбы снять закрывающий лицо никаб, чтобы было необходимо для проведения осмотра, спокойно ушла из клиники.

«На мой взгляд, она даже не выглядела как экстренный пациент», ― подчеркнула Макеева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Врач добавила, что, живя в Хасавюрте уже больше года, прекрасно понимает отношение к ней определённой группы людей.

«Даже боялась крайних мер, потому что они всегда действуют очень агрессивно», ― сказала главврач.

Однако, даже такие ситуации не влияют на её решение жить и работать в Хасавюрте. Макеева подчеркнула, что там она нужна как врач и как человек. Также у неё большая команда, которую она не может бросить.

Полную версию интервью читайте и смотрите на сайтеИА Регнум.