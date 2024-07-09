Замглавы офиса Зеленского Машовца* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс замглавы офиса Зеленского Машовца в перечень террористов
Москва, 9 июля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 9 июля внёс в список террористов и экстремистов заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Романа Машовца.
«Машовец Роман Васильевич, 06.08.1976 года рождения, Украинская ССР», — говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.
Ведомство не сообщило другие подробности
Как передавало ИА Регнум, МВД России 19 мая объявило Машовца в розыск. Ведомство заявило, что его разыскивают по статье УК, не уточнив преступление, в котором обвиняют политика.
Машовец работает на посту замглавы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Ранее он служил в украинских силовых спецведомствах.
В мае 2023 года один из задержанных за подготовку терактов в Крыму сообщил, что его вербовал Машовец. Их встреча проходила в польском Кракове летом 2022 года. По словам задержанного, замглавы офиса Зеленского работал на украинскую разведку.