* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 июля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 9 июля внёс в список террористов и экстремистов заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Романа Машовца.

Офис президента Украины Роман Машовец

«Машовец Роман Васильевич, 06.08.1976 года рождения, Украинская ССР», — говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.

Ведомство не сообщило другие подробности

Как передавало ИА Регнум, МВД России 19 мая объявило Машовца в розыск. Ведомство заявило, что его разыскивают по статье УК, не уточнив преступление, в котором обвиняют политика.

Машовец работает на посту замглавы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Ранее он служил в украинских силовых спецведомствах.

В мае 2023 года один из задержанных за подготовку терактов в Крыму сообщил, что его вербовал Машовец. Их встреча проходила в польском Кракове летом 2022 года. По словам задержанного, замглавы офиса Зеленского работал на украинскую разведку.