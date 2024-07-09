Москва, 9 июля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Детская больница «Охматдет» пострадала в результате падения украинской ракеты ПВО, и Россия будет сообщать правду об этой ситуации странам, готовым её услышать, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Москва намерена сообщать правду об ударе по больнице в Киеве и в России, и в тех странах, где аудитория готова это услышать», — сказал спикер Кремля.

Западные страны не стремятся услышать доводы России, отметил Песков. Он также назвал очевидным факт неудачного применения противоракеты, которая в результате попала на территорию медучреждения.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет». Спикер Кремля назвал историю с больницей в Киеве пиар-акцией на крови. Он добавил, что украинские власти используют трагедии для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Ранее Песков отметил, что причиной разрушений в здании детской больницы «Охматдет» в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам.

МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что многочисленные свидетели подтвердили попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы.