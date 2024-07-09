* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 июля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Актриса Яна Троянова (признана иноагентом), в последнее время более известная скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес России, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Яна Троянова (физическое лицо, признанное иноагентом)

Перечень террористов и экстремистов (Включенные)… Национальная часть… Физические лица… 21. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р. , г. Екатеринбург», — указано на сайте ведомства.

Также перечень террористов и экстремистов пополнил заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец.

Ранее в СК заявляли, что проверят высказывания Трояновой с призывами к убийству российских детей. О такой проверке просила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

Троянова наиболее известна по роли в сериале «Ольга». После начала СВО она уехала из России во Францию, где неоднократно выступала с резкими заявлениями. Артистку призвали проверить по уголовной статье о разжигании ненависти и розни. В июне актриса-иноагент заявила, что в её алкоголизме виновата Россия.