Москва, 9 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Дагестане женщина часто остаётся без медицинской помощи из-за того, что врач — мужчина. Мужья не позволяют им даже прикасаться к своим жёнам для осмотра и отказываются от их услуг. И таких ситуаций много. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой заявила врач-эндокринолог, главврач Хасавюртовской клиники Евгения Макеева, подвергшаяся травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб.

ИА Регнум Евгения Макеева

Макеева добавила, что в Хасавюрте все хирурги и анестезиологи — мужчины, в том числе в перинатальном центре, где женщины рожают. Она призналась, что не в курсе, рожают ли они в никабе или нет, но есть много ситуаций, когда женщина по таким причинам остаётся без медицинской помощи. Вот один из таких случаев.

«Муж привёл свою жену в больницу с гнойным маститом: огромный нарыв, температура, интоксикация. Но из-за того, что девушку должны был оперировать мужчина-хирург, он вывел её из клиники», ― рассказала главврач.

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Она добавила, что в случае с этой женщиной с нарывом было дело даже не в никабе — муж вообще не давал хирургу к ней прикасаться.

«Это большая проблема во всём Дагестане, особенно на севере республики. Она касается не только здравоохранения. От этого же страдает образование», ― отметила Макеева.

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