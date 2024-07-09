Москва, 9 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Киев организует пиар-операции на крови и использует трагедии для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попадание ракеты ВСУ по детской больнице.

Соцсети. Кадр из видео

«Не бывает совпадений. Конечно же, это всё пиар-операции на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета [украинской ПВО], которая попала в больницу детскую», — сказал он.

Песков отметил, что это трагедия, которую используют для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта нечистоплотная и иезуитская методика достаточно известна, Киев её часто повторял.

Песков отметил, что России информационно сложно достучаться до Запада, поскольку там ничего не хотят слышать. При этом Москва намерена сообщать правду об ударе по больнице в Киеве и в России, и в тех странах, где аудитория готова это услышать.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков отметил, что причиной разрушений в здании детской больницы «Охматдет» в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам.

Российский МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что киевский режим сразу начал обвинять Россию в «преднамеренном убийстве» детей, не сообщив, что около пострадавшей от удара украинской ПВО клиники находится завод «Артём», а также комплекс зданий минобороны и склады ВСУ. Спикер МИД подчеркнула, что Киев давно использует гражданские объекты в военных целях, а украинские боевики прикрываются мирными жителями и такими объектами, в том числе прицепляя вагоны с военной техникой и бойцами к пассажирским составам.

8 июля Минобороны опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города. Заявления Киева в Министерстве обороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада, вероятно, решили использовать утверждения о якобы ударе России по больнице в Киеве как повод для дальнейшей эскалации украинского конфликта.