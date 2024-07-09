Москва, 9 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Бывший советник президента России по вопросам культуры праправнук русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой возглавил Государственный музей имени Л. Н. Толстого в Москве. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Толстой

Приказ о назначении потомка писателя гендиректором музея подписала министр культуры Ольга Любимова. К своим обязанностям в новой должности он приступил с сегодняшнего дня, 9 июля.

Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова познакомила коллектив с новым руководителем.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая президент Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по вопросам культуры и искусств. Он занимал этот пост с 2012 года. С 2019 года Толстой совмещал должность советника с председательством в совете при президенте по русскому языку.

Журналист и писатель-эссеист Владимир Толстой приходится праправнуком писателю Льву Толстому. Он родился 28 сентября 1962 года в деревне Троицкое под Москвой. Окончил факультет журналистики МГУ, член Союза журналистов СССР с 1988 года.

В феврале 2012 года Владимира Толстого зарегистрировали доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. В августе 2019 года Толстой возглавил Совет при президенте по русскому языку.