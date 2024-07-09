Москва, 9 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили международную обстановку, взаимодействие в ООН, сотрудничество в БРИКС, ШОС и «Группе двадцати» (G20). Об этом 9 июля заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров

«В ходе сегодняшних переговоров, конечно, помимо двусторонних задач, которые президент и премьер-министр обозначили и которые взяты на исполнение, был обмен мнениями по международной обстановке, прежде всего в контексте российского председательства в БРИКС. Индия поддержала программу, которую мы сейчас реализуем», — рассказал он.

Глава МИД добавил, что лидеры двух стран подробно обсудили перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, формат которой является одним из наиболее приоритетных и для Москвы, и для Нью-Дели.

Министр сообщил, что Путин и Моди говорили и о сотрудничестве в G20, где сейчас председательствует Бразилия, а в 2023 году эти функции выполняла Индия.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля в ходе официальных переговоров Путин пригласил премьера Индии на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября. Российский лидер отметил, что Моди будут рады видеть на грядущем мероприятии. Индийский премьер подтвердил, что приедет на саммит БРИКС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах затронули все вопросы по повестке дня, а также конструктивно обсудили тему Украины. Они прошли только узком формате. Поскольку получилось исчерпывающе обсудить всю повестку, то решили обойтись без переговоров в расширенном составе.

Также Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, высший государственный орден Российской Федерации.

Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Перед визитом в Москву индийский премьер отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.