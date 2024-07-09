Ахтубинск, Астраханская область, 9 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Украинская армия выпустила 9 июля более 20 беспилотников по Ахтубинскому району в Астраханской области. Об этом глава района Владимир Михед сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВСУ при помощи беспилотников пытались нанести ущерб инфраструктурным объектам Ахтубинского района.

«Благодаря бдительности населения района, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена», — сообщил Михед.

В результате в районе никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Чиновник призвал жителей не терять бдительности и сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили над Астраханской областью пять беспилотников. Как сообщили в Минобороны, всего над территорией РФ за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 38 дронов ВСУ самолётного типа.

Позже российское оборонное ведомство сообщило, что дежурные силы ПВО сбили в течение двух часов три украинских БПЛА над Астраханской и один — над Белгородской областью.