Москва, 9 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит саммит стран БРИКС, который планируют провести 22–24 октября в Казани, сообщил журналистам 9 июля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что премьер Индии примет участие в саммите БРИКС в октябре этого года.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в ходе официальных переговоров глав государств российский президент пригласил премьера Индии на саммит БРИКС. Путин отметил, что Моди будут рады видеть на грядущем мероприятии. Также российский лидер пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах затронули все вопросы по повестке дня, а также конструктивно обсудили тему Украины. Они прошли только узком формате. Поскольку получилось исчерпывающе обсудить всю повестку, то решили обойтись без расширенного состава. Позднее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации.

Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.