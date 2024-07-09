Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного премьеру Индии Моди
Москва, 9 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди после переговоров с ним в узком составе. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин вручил Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Глава государства подписал указ о награждении главы правительства Индии этим орденом за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, а также дружественных связей между российским и индийским народами, в апреле 2019 года.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля премьер-министр Индии поблагодарил Путина за гостеприимство и назвал его дорогим другом. Он также поздравил российского лидера с блестящей победой на выборах президента России.
Перед этим президент России и премьер Индии прибыли в Кремль и начали официальные переговоры в узком составе. До этого в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Моди намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это его первый визит в Москву после вступления в должность главы правительства Индии в третий раз, и первый за последние пять лет.