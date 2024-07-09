Москва, 9 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди после переговоров с ним в узком составе. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900812" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Владимир Путин вручил Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Глава государства подписал указ о награждении главы правительства Индии этим орденом за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, а также дружественных связей между российским и индийским народами, в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля премьер-министр Индии поблагодарил Путина за гостеприимство и назвал его дорогим другом. Он также поздравил российского лидера с блестящей победой на выборах президента России.

Перед этим президент России и премьер Индии прибыли в Кремль и начали официальные переговоры в узком составе. До этого в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Моди намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это его первый визит в Москву после вступления в должность главы правительства Индии в третий раз, и первый за последние пять лет.