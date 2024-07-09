Одесса, Украина, 9 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Связанные с Россией памятники, установленные в Одессе, должны оставаться на своих местах. Они являются частью истории, культурного наследия города. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Александра Данилюшина /ТАСС

Речь идёт о памятниках русскому поэту Александру Пушкину и монументе князю Михаилу Воронцову.

«На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить. Эти памятники установили наши прапрадеды», ― отметил мэр.

Он также подчеркнул, что памятник Пушкину был создан на средства граждан.

«Пушкин ― часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его монумент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика», ― подчеркнул Труханов.

Говоря о памятнике Воронцову, Труханов предложил обратиться к истории и посмотреть, что этот человек сделал для Одессы.

«Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур ― страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было», ― заключил мэр.

Памятник Пушкину в Одессе установили в 1889 году, монумент Воронцову ― в 1863 году.

Как сообщало ИА Регнум, Труханов в августе прошлого года заявил, что решение о будущем памятника Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города и что многие из них уважают поэта. Он подчеркнул, что памятник установили на средства общины, причём устанавливали одесситы, а не власть. Труханов добавил, что он против сноса монумента.

В ноябре 2023 года вандалы осквернили памятник русскому поэту в Одессе. Злоумышленники облили его краской.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В Одессе в 2022–2023 годах по решению местных властей демонтировали ряд памятников и мемориальных объектов, в частности мемориальные доски, посвящённые Александру Суворову и писателю Максиму Горькому.