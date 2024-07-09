Москва, 9 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Кремле пока не изучили письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленное западным лидерам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам 9 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

У спикера Кремля спросили, верно ли в письме отражена позиция российского лидера.

«Мы не знаем», — сказал Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, ознакомились ли с текстом письма в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля стало известно, что Орбан после встречи с российским лидером в Москве сообщил об итогах переговоров в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. По информации интернет-издания «Европейская правда», в тексте премьер указал, что Европе нужен мир, а блокирование дипломатических каналов и отсутствие прямого диалога между сторонами мешают мирному урегулированию кризиса. Глава венгерского правительства также призвал остановить конфликт, в противном случае, по его мнению, в ближайшие месяцы будут более драматические события на фронте.

Переговоры Путина и Орбана в Москве прошли 5 июля. После этого венгерский премьер заявил, что его главной задачей на время председательства в Совете Евросоюза будет обеспечение мира в Европе. Он также назвал визит в Россию одним из шагов своей мирной миссии.

Песков заявил по итогам встречи, что Орбан продемонстрировал волю к диалогу и Москва оценивает это весьма позитивно. Официальный представитель Кремля также предположил, что венгерский премьер ещё расскажет коллегам по НАТО о впечатлениях от поездки.