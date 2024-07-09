Краснодар, 9 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. На станции Полтавская в Краснодарском крае десятилетнюю школьницу переехал грузовой поезд, когда девочка вместе с отцом переходила через железнодорожные пути. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК России.

Пресс-служба Западного межрегионального СУ СК России

Отмечается, что вечером 8 июля машинист грузового поезда при следовании по пути № 2 на станции Полтавская применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на ребёнка, который бежал по пешеходному железнодорожному переходу.

«Наезда избежать не удалось, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия», — проинформировали в ведомстве.

Следователи провели осмотр места трагического инцидента и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

«По факту смертельного травмирования девочки 2014 года рождения на железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека»)», — добавляется в сообщении.

По информации местных СМИ, школьница со своим отцом переходила через железнодорожные пути в неположенном месте.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая четырёхлетний мальчик споткнулся и упал между платформой и поездом на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Ребёнка госпитализировали с ушибом головы.

В апреле мужчина сбросил ребёнка с высоты второго этажа на железнодорожном вокзале в Барнауле и попал под проходящий состав поезда. И девочку, и мужчину госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).