Москва, 9 июля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе официальных переговоров в Кремле 9 июля затронули все вопросы по повестке дня, а также конструктивно обсудили тему Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP/TASS Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

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